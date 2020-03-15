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Пришли результаты анализа Трампа на коронавирус

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пришли результаты анализа Трампа на коронавирус
Фото: Дональд Трамп, Liu Jie /XinHua/globallookpress.com

Пришли результаты анализов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию. Известно, что американский лидер добровольно сдал тест после консультации с личным врачом Шоном Конли из-за подозрений общественности.

«Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат», - говорится в меморандуме лечащего врача Трампа.

Шонли уточнил, что спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у президента не выявлено никаких симптомов заболевания. Кроме того, накануне сдачи анализов Трамп рассказал, что ему измерили температуру и она «совершенно нормальная».

Ранее сообщалось, что у бразильского сенатора Нельсиньо Трада и посла Бразилии в Вашингтоне Нестора Форстера обнаружили коронавирус.

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