Президент США ждет результатов теста на коронавирус

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14 марта 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп объявил, что сдал тест на коронавирус.

По его словам, результата еще нет, поскольку тест был сдан ночью, но перед брифингом у него измерили температуру, которая оказалась «совершенно нормальной».

Американский лидер также пояснил, что сдал тест на коронавирус после того, как журналисты в минувшую пятницу задали ему массу вопросов по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса.