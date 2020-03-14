Несколько десятков человек арестовали в Греции за нарушения карантина по коронавирусу

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14 марта 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В Греции арестовали 45 человек, которые нарушили меры по предотвращению и ограничению распространения коронавируса.

За последние два дня греческая полиция выявила более 40 нарушений временного запрета на работу предприятий, деятельность которых ограничена решением властей. Речь, в частности, идет о салонах красоты, кафе и магазинах электроники, расположенных в супермаркете.

Сообщается, что наиболее дисциплинированным городом стала северная столица страны – Салоники, где арестовали только одного человека. Более четверти арестованных приходится на столичный регион Аттика.

Ранее сообщалось, что Латвия закрыла границы и запретила массовые мероприятия.