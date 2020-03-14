Латвия закрыла границы и запретила массовые мероприятия

С 17 марта правительство Латвии приняло решение о запрете сухопутных и воздушных пассажирских перевозках через границу страны. Кроме того, запрещены публичные мероприятия.
Данный запрет продлится до 14 апреля.
С 0.00 часов 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, паромное, железнодорожное и по автомобильным дорогам. Передвижение на частных автомобилях по-прежнему остается возможным. Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме.
Массовые мероприятия запрещены.
Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, спортивных, развлекательных мероприятий.
Централизованные экзамены в школах перенесены на май.
По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, за нарушение правил люди будут нести административную и даже уголовную ответственность.
«Железный занавес» правительство опускает на Латвию.