Латвия закрыла границы и запретила массовые мероприятия

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14 марта 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

С 17 марта правительство Латвии приняло решение о запрете сухопутных и воздушных пассажирских перевозках через границу страны. Кроме того, запрещены публичные мероприятия.

Данный запрет продлится до 14 апреля.

С 0.00 часов 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, паромное, железнодорожное и по автомобильным дорогам. Передвижение на частных автомобилях по-прежнему остается возможным. Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме.

Массовые мероприятия запрещены.

Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, спортивных, развлекательных мероприятий.

Централизованные экзамены в школах перенесены на май.

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, за нарушение правил люди будут нести административную и даже уголовную ответственность.

«Железный занавес» правительство опускает на Латвию.