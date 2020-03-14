Две российские компании попали в черный список в США

Американские власти запретили своим компаниям экспорт товаров и услуг российским двум российским фирмам.
По данным Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли Соединенных Штатов, эти компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США». Более конкретной формулировки, чем же именно не устраивает власти США деятельность российских компаний, в документе не уточняется.
Одна из попавших в черных список компания зарегистрирована в Москве и торгует автомобилями. Вторая продает гидрографическое и океанографическое оборудование и тоже находится в Москве.
Аналогичные ограничительные меры введены еще против примерно двух десятков компаний из нескольких стран, в том числе Ирана, Пакистана, Ливана, ОАЭ и Франции.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за Крыма.