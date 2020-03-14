Две российские компании попали в черный список в США

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14 марта 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Американские власти запретили своим компаниям экспорт товаров и услуг российским двум российским фирмам.

По данным Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли Соединенных Штатов, эти компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США». Более конкретной формулировки, чем же именно не устраивает власти США деятельность российских компаний, в документе не уточняется.

Одна из попавших в черных список компания зарегистрирована в Москве и торгует автомобилями. Вторая продает гидрографическое и океанографическое оборудование и тоже находится в Москве.

Аналогичные ограничительные меры введены еще против примерно двух десятков компаний из нескольких стран, в том числе Ирана, Пакистана, Ливана, ОАЭ и Франции.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за Крыма.