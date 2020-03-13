Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за Крыма

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13 марта 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

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Евросоюз в пятницу, 13 марта, официально продлил антироссийские санкции. Санкции, введенные ранее в отношении 175 человек, граждан РФ и Украины, и 44 организаций и компаний, продлены на полгода и продолжат действовать до 15 сентября 2020 года.

Из санкционного списка были исключены скончавшийся 6 октября 2019 года зампред Совета Федерации Евгений Бушмин и

скончавшийся 16 мая 2019 года председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Валерий Медведев. Медведев в 2014 году руководил подготовкой к проведению в Севастополе референдума о присоединении к России.

Санкции были введены в 2014 году после присоединения в марте Крыма к Российской Федерации.

Среди попавших под санкции глава Крыма Сергей Аксенов, гениректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Дмитрий Козак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ, предположила крах ЕС.