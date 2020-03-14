Украинские националисты начали копировать мусульман

Аргументы Недели → В мире 13+

14 марта 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

напавший на Сивохо украинский националист Волков на фото из социальных сетей

«Мусульманский стиль» был замечен у националиста Александра Волкова. Его направили под домашний арест за нападение на советника главы украинского совбеза Сергея Сивохо.

На распространенных в социальных сетях фото, Волков с бородой и без усов. Это одна из отличительных черт мусульман. Как пояснили корреспонденту АН приверженцы ислама — носить бороду и сбривать усы завещал пророк Мухаммед.

Собственно, в последнее время, подобная манера начала широко распространяться в обществе. Сбривающие усы и сохраняющие бороды утверждают, что это очень удобно. По их словам, на усы цепляются остатки еды.