Белик прокомментировал заявление главы офиса Зеленского о последствиях для Киева при выходе из Минских соглашений

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14 марта 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Белик, депутат Госдумы, фото: vk.com/dabelik

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможных катастрофических последствиях для Киева, если Украина в выйдет из Минских соглашений.

Как пояснил российский парламентарий, Минские соглашения являются «единственной правовой базой» для урегулирования конфликта в Донбассе. Белик напомнил, чт «несмотря на откровенный саботаж со стороны команды экс-президента Порошенко, «Минск» позволил на определённое время снизить градус напряжения на востоке Украины», — передает RT. Он назвал заявления про односторонний выход из Минских соглашений «нелепыми и детскими отговорками».