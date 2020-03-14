Глава офиса Зеленского предупредил о катастрофе при выходе Украины из минских соглашений

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14 марта 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Андрей Ермак, фото из соцсети

Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского, заявил о катастрофических последствиях для Киева, если Украины выйдет из минских соглашений. Как отметил Ермак, Зеленский во время "нормандского саммита" в Париже заявлял о том, что Украина не может "автоматически выполнять" минские соглашения, но любые слова об их изменении встречали жесткую реакцию со стороны других участников переговоров.

Глава офиса Зеленского призвал пересмотреть договоренности. По словам Ермака, украинские власти не могут пойти на условие передачи контроля над границей в Донбассе через два месяца после местных выборов.

Владимир Зеленский ранее в интервью Guardian выступал за более гибкий подход к минским соглашениям и пригрозил выйти из переговоров по украинскому урегулированию, если к концу года не будет достигнуто значительного прогресса.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак после завершившегося поздно вечером в среду, 11 марта, в Минске заседания Трехсторонней контактной группы сообщил о появлении нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.