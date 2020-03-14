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Число заболевших коронавирусом членов делегации президента Бразилии Болсонару в США выросло до трех

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Число заболевших коронавирусом членов делегации президента Бразилии Болсонару в США выросло до трех
фото: Polina Tankilevitch, pexels.com/ru-ru

Число заболевших коронавирусом членов делегации президента Бразилии Жаира Болсонару в США выросло до трех.
Новый вирус COVID-2019 диагностирован у бразильского сенатора Нельсиньо Трада и посла Бразилии в Вашингтоне, которые вместе с Болсонару были в США.

Трада написал в своем аккаунте в Twitter том, что у него положительный тест на наличие кронавируса. Учитывая все рекомендации медиков, он остается дома.

Посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило, что анализы посла Нестора Форстера на коронавирус также оказались положительными. Бразильский дипломат самоизолировался, и продлит меры предосторожности на две недели.
Жаир Болсонару опроверг, что у него коронавирус. СМИ пишут, что Форстер, Трад и Борсонару были в резиденции Дональда Трампа в штате Флорида. Телеканал G1 со ссылкой на бразильское посольство отмечает, что Форстер сидел за столом в стороне от президента США.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом руководителя секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена.

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