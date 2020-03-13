Во Вьетнаме спасли россиян, у которых сломался мотор на самодельном плоту

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13 марта 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА- Новости

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В провинции Кьензянг россиян, которые пытылись добраться с материка до острова Хон Че на самодельном плоту, спасли местные жители. Известно, что произошла поломка мотора.

Спасители доставили пострадавших обратно на материк и передали в иностранный отдел администрации провинции. Сообщается: туристы не хотели сходить на берег и просили оставить их в покое, так как были уверены, что смогут запустить двигатель и продолжить путешествие. Однако они были доставлены в провинциальную администрацию, где им сделали серию тестов на заражение коронавирусом, которые показали отрицательный результат.

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