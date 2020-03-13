Конгресс США запретил Трампу воевать с Ираном

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13 марта 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

После гибели американских солдат в Ираке, Конгресс США принял решение об ограничении президента в применении вооружённых сил на Ближнем Востоке. Согласно постановлению сенаторов, Трамп может использовать армию против Ирана исключительно в случае объявления войны данному государству. В Сенате добавили, что американский народ не желает военного конфликта ни с одним государством.



Резолюция была предложена после гибели иранского военачальника Касема Сулеймани. Сенаторы надеются, что ограничение полномочий президента США должно оказать на него серьёзное психологическое воздействие.

Дональд Трамп должен понимать, что любые военные действия наносят экономический ущерб государству, а также его политическому престижу. Напряжение в регионе усилилось после того, как шиитские формирования нанесли удар по иракской военной базе, в результате чего погибло несколько американских солдат.



Политологи считают, что Трамп на данный момент сам не согласится на развязывание войны с Ираном. Это объясняется предвыборной кампанией, которая сейчас проводится в США. Трамп и без этого имеет множество проблем. Но американский президент крайне негативно относится к тому, что ему пытаются связать руки. Он может воспользоваться правом вето относительно решения Конгресса, но воевать с Ираном не будет в любом случае.



