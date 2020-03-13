Пентагон заключил контракт на создание ракеты-«приманки» для России

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13 марта 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Jane’s

Фото: pixabay.com

Пентагон планирует создание специальной ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая станет ложной целью для российских систем противовоздушной обороны. Известно, что командование авиационных систем Военно-морских сил США заключат контракт с производителем.

«NAVAIR заключит контракт с компанией Raytheon Missile System на запуск производства», - уточнил источник.

При этом официальные суммы и сроки разработки ракет не раскрываются. Однако соответствующий договор на выпуск первых 250 систем MALD-N стороны заключат в 2021-м и 2022 финансовых годах.

Отмечается, что новая ракета должна имитировать полет истребителя или бомбардировщика, что заставит противника переключить свое внимание на ложный объект.

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