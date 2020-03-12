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В Мексике возросло число зараженных коронавирусом

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Мексике возросло число зараженных коронавирусом
pixabay.com

В Мексике вторая фаза пандемии коронавируса COVID-19 может наступить в течение двух недель, количество подтвержденных случаев заражения уже выросло с 7 до 12.  Известно, что правительство немедленно уведомит граждан об этом.

"...зарегистрированы 12 подтвержденных случаев коронавируса, из которых - восемь мужчин и четыре женщины. Есть 49 подозрительных случаев", - рассказал глава эпидемиологической службы страны Хосе Луис Аломиа

Сейчас под вопросом находится проведение тысяч массовых мероприятий в Мексике, однако решение по каждому случаю будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки и реальной угрозы распространения вируса.

Ранее власти Норвегии сообщили в четверг, 12 марта, о первом случае летального исхода из-за заражения новым типом коронавируса. 

ЕЧ
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