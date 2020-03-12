В Норвегии зафиксирована первая смерть от коронавируса

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12 марта 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Норвегия, pixabay.com

Власти Норвегии сообщили в четверг, 12 марта, о первом случае летального исхода из-за заражения новым типом коронавируса в стране. Соответствующую информацию сегодня предоставили журналисты.

По словам премьер-министра страны Эрны Сульберг, умерший из-за коронавирусной инфекции был пожилым человеком. Пока не сообщается, где именно заразился мужчина.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек. Власти Российской Федерации приняли решение приостановить пропуск через границу итальянских граждан.