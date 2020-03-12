Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии

С пятницы, 13 марта, Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии. Согласно последней информации, предоставленной кабинетом министром, данные меры были приняты в связи с коронавирусом.

Подчеркивается, что будет временно остановлен пропуск через государственную границу Российской Федерации граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ с целями обучения и осуществления трудовой деятельности, а также с частными, туристическими и транзитными целями.