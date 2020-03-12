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Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии
флаг Италии, pixabay.com
С пятницы, 13 марта, Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии. Согласно последней информации, предоставленной кабинетом министром, данные меры были приняты в связи с коронавирусом.
 
Подчеркивается, что будет временно остановлен пропуск через государственную границу Российской Федерации граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ с целями обучения и осуществления трудовой деятельности, а также с частными, туристическими и транзитными целями.
 
Также пропускать через границу не будут иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих с территории Италии, исключая граждан стран - членов Евразийского экономического союза, членов экипажей воздушных судов, официальных делегаций, а также лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

 

 
ЕТ
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