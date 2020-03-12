В Израиле выявлены два случая заражения коронавирусом у туристов из Москвы

Аргументы Недели → В мире 13+

12 марта 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Тель-Авив, pixabay.com

В Израиле зафиксированы два случая заражения новым типом коронавирусом у туристов, которые 3 марта приехали из Москвы. Об этом сегодня вечером сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Подчеркивается, что туристы приехали из Москвы в рамках организованного тура. Власти установили, что граждане, о которых идет речь, прибыли в Израиль во вторник на прошлой неделе рейсом SU502 (регулярный рейс авиакомпании "Аэрофлот") Москва – Тель-Авив.

Согласно последней информации израильского Минздрава, к настоящему моменту на территории страны зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.