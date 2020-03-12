Главный эпидемиолог Швеции назвал подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным

В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тингелл.
Специалист отметил, что в случае больших пандемий обычно реальное число заболевших значительно больше выявленных случаев, нужно использовать другие стратегии. Тингелл пояснил: в текущей ситуации необходимо сфокусироваться на защите наиболее уязвимых групп населения, нужно тестировать всех тяжелобольных, которые находятся в больницах, чтобы изолировать их.
В Швеции число заразившихся COVID- 19 достигло 557 человек, зафиксирован первый смертельный случай. Правительство ввело запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.
Германия оказалась не готовой к китайской вирусной угрозе. Несмотря на то, что медицина в ФРГ является одной из лучших в мире, в целом государство оказалось весьма уязвимым в отношении коронавируса.