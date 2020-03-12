Германия оказалась не готова к коронавирусу

Аргументы Недели → В мире 13+

12 марта 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Германия оказалась не готовой к китайской вирусной угрозе. Несмотря на то, что медицина в ФРГ является одной из лучших в мире, в целом государство оказалось весьма уязвимым в отношении коронавируса.



В стране элементарно не хватает масок, дезинфицирующих средств. До правительства не дошло что нужно приготовить хотя бы какой-то запас спирта.

Серьёзных анализов для выявления коронавируса в больницах не проводится. Пациентов в большинстве случаев отправляют лечиться домой. В стационар госпитализируют людей, самочувствие которых совсем плохое.



Бундесвер принял решение о запрете на проведение массовых мероприятий.

Проблема мигрантов, которые стоят на границе ЕС, отходит на второй план. Выходцы из Пакистана, Ирака и Ирана совершают преступления, которые очень часто остаются нераскрытыми. До них ли в условиях паники? Получается, что столица Европы не может не только организоваться на борьбу против китайского вируса, но и элементарно создать меры профилактики. Что же тогда могут противопоставить вирусу другие государства, которые считаются по сравнению с Германией более слабыми во всех отношениях?



