Европейские власти осудили запрет Трампа на въезд в США из Европы

Аргументы Недели → В мире 13+

12 марта 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили решение Дональда Трампа запретить из-за коронавируса поездки из Европы в Соединенные Штаты Америки с 13 марта.

В заявлении Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен отмечается, что Европейский союз не одобряет факт, что решение президента США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций.

В документе говорится: "Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий".

В Брюсселе заверили, что ЕС принимает решительные меры по ограничению распространения вируса.

Глава Белого дома объявил, что США приостанавливают все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. Ограничения действуют не только на путешественников, но и на грузы, которые везут из Европы в Америку.