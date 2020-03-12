Европейские власти осудили запрет Трампа на въезд в США из Европы

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили решение Дональда Трампа запретить из-за коронавируса поездки из Европы в Соединенные Штаты Америки с 13 марта.
В заявлении Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен отмечается, что Европейский союз не одобряет факт, что решение президента США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций.
В документе говорится: "Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий".
В Брюсселе заверили, что ЕС принимает решительные меры по ограничению распространения вируса.
Глава Белого дома объявил, что США приостанавливают все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. Ограничения действуют не только на путешественников, но и на грузы, которые везут из Европы в Америку.