Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Москва достигли в переговорах по сирийскому Идлибу согласия по большинству вопросов. Об этом он сообщил местному телевидению в четверг, 12 марта.
«Переговоры с российской делегацией продолжаются, в большей части вопросов удалось договориться. Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идет об их выводе», - пояснил глава оборонного ведомства.
Напомним, что 5 марта состоялась встреча лидером обеих стран Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Москве из-за обострения ситуации в Идлибе после гибели 33 турецких военных. По итогам переговоров был принят документ, в том числе обговорен пункт о введении режима прекращения огня с 6 марта.