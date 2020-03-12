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Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NTV

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
Фото: pixabay.com

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Москва достигли в переговорах по сирийскому Идлибу согласия по большинству вопросов. Об этом он сообщил местному телевидению в четверг, 12 марта.

«Переговоры с российской делегацией продолжаются, в большей части вопросов удалось договориться. Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идет об их выводе», - пояснил глава оборонного ведомства.

Напомним, что 5 марта состоялась встреча лидером обеих стран Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Москве из-за обострения ситуации в Идлибе после гибели 33 турецких военных. По итогам переговоров был принят документ, в том числе обговорен пункт о введении режима прекращения огня с 6 марта.

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