Глава МИД Польши хочет встретиться с Лавровым и наладить отношения с Россией

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12 марта 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Яцек Чапутович, Alexander Welscher/ globallookpress.com

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о желании наладить отношения с Россией. По его словам, это очень важно для обеих стан, и он надеется, что им удастся найти общий язык.

«Польша и Россия - соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», - высказал дипломат.

Чапутович добавил, что намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым до встречи Совета Европы, организация которой планируется на май. Он отметил, что еще «есть время договориться».

«Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений», - пояснил он.

При этом он уточнил, что Польша не выставляет какие-то условия для диалога по вопросу «исторического примирения» и считает необходимым снизить накал этих споров, предоставив изучение источников профессионалам.

Ранее глава МИД Польши признал роль СССР в борьбе с фашисткой Германией, но не перестал обвинять Советский Союз в начале Второй мировой войны наравне с Гитлером.