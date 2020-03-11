Глава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над фашизмом

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11 марта 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел РФ Яцек Чапутович заявил, что Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом во время Второй мировой войны. Известно, что Варшава обвиняла СССР в развязывании войны наравне с Адольфом Гитлером.

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов … Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны», - высказал глава внешнеполитического ведомства.

Однако он считает, что война была вызвана соглашением 17 сентября 1939 между Сталиным и Гитлером, но, по его мнению, Россия «до конца этого не осознает». Дипломат добавил, что сначала 1 сентября Германия атаковала Польшу, а потом якобы на нее напал Советский Союз.

Ранее российские эксперты оценили высказывание Чапутовича о том, что Россия «пыталась навязать своё повествование истории, но ей этого не удалось» и в тоже время предложил налаживать двухсторонние отношения.