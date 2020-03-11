На Украине задержали «игиловца», только когда он стал бандитом

Украинские спецслужбы задержали боевика запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Как сообщила пресс-служба СБУ, это произошло после того, как он стал мафиозником.
Боевик прибыл на Украину нелегально. Таким образом он пытался избежать уголовной ответственности за участие в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.
«На территории Украины он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщила пресс-служба СБУ.
Боевик был задержан после того, как примкнул к одной из банд. Сейчас он находится под стражей. Прокуратура начала процедуру его экстрадиции.
Ранее украинские власти попадались на связях с террористической организацией ИГИЛ. Ее боевики даже грозились взять Киев.