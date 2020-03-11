На Украине задержали «игиловца», только когда он стал бандитом

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11 марта 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба СБУ

фото боевика, опубликованное СБУ

Украинские спецслужбы задержали боевика запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Как сообщила пресс-служба СБУ, это произошло после того, как он стал мафиозником.

Боевик прибыл на Украину нелегально. Таким образом он пытался избежать уголовной ответственности за участие в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

«На территории Украины он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщила пресс-служба СБУ.

Боевик был задержан после того, как примкнул к одной из банд. Сейчас он находится под стражей. Прокуратура начала процедуру его экстрадиции.

Ранее украинские власти попадались на связях с террористической организацией ИГИЛ. Ее боевики даже грозились взять Киев.