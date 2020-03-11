Харви Вайнштейну вынесли приговор

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Верховный суд штата Нью-Йорк вынес приговор скандально известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Мужчина прибыл в зал суда в наручниках и кресле-каталке.

«По первому пункту обвинения вы приговариваетесь к 20 годам, по второму — к трем годам тюрьмы», - огласил приговор судья Джеймс Берк. Суммарно 67-летнему Вайнштейну предстоит провести в тюрьме 23 года.

Ранее Вайнштейна обвинили в домогательствах. Отмечается, что среди жертв продюсера, которых он склонял к интиму, были и именитые голливудские актрисы. При этом сам Вайнштейн все обвинения отрицает.