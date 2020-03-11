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Саудовская Аравия продолжает качать нефть, ударяя по российской экономике

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Саудовская Аравия продолжает качать нефть, ударяя по российской экономике
Фото: соцсети

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco получила государственную директиву об увеличении добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки.

Таким образом, компания получает возможность увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. При этом срок исполнения директивы не оглашается.

6 марта Россия не договорилась с Организацией стран – экспортеров нефти о регулировании добычи нефти (ОПЕК+), после чего Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти. В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent снизилась почти на треть.

В итоге падение цен на нефть привело к резкому росту курса доллара и евро по отношению к рублю.

ДВа

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