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10 марта 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели», ​ Ахмад Хаж Али ]

На встрече ОПЕК Плюс в Вене не удалось достичь соглашения, фото: соцсети

Королевство Саудовская Аравия со ссылкой на влияние эпидемии нового коронавируса на низкий спрос на рынках нефти предложило другим членам ОПЕК+ продлить срок действия соглашения на весь 2020 год и сократить добычу на 1,5 млн. баррелей в сутки, взяв на себя при этом из них только 400 тысяч.

В то же время, от России оно потребовало сократить её добычу на 500 миллионов баррелей в сутки.​

​ ​ Саудовская Аравия, бюджет которой зависит от продажи барреля по цене от 45 до 80 долларов, не справится с балансированием своей экономики и понесёт большие потери, если стоимость нефти опустится ниже этих пределов, тем более что у неё имеются большие финансовые обязательства, а также военные расходы и издержки в её войне против Йемена.

​ ​ Снижение цен на нефть повлияет на Саудовскую Аравию в большей мере, чем на Россию, поскольку Россия экспортирует ещё и сжиженный газ, цена на который на сегодняшний день не зависит ни от каких картелей. ​ Добыча и экспорт российского сжиженного газа в 2019 году составили 7.5 миллиардов долларов.

​ Крах соглашения ОПЕК+ позволит российским компаниям добывать больше нефти, что увеличит доходы российского бюджета, даже в условиях снижения цен. Россия справится со своим бюджетом даже при отметке ниже порогового значения в 40 долларов за баррель!

Механизм регулирования объёмов добычи, ранее применявшийся в рамках соглашения ОПЕК +, прекратит своё существование.

Несмотря на наличие возможности для ведения переговоров, Россия не намерена в них вступать на условиях, которые пыталось навязать ей Королевство Саудовская Аравия вместе с теми, кто его поддерживает.

В начале марта президент Владимир Путин провёл в аэропорту Внуково-2 встречу с представителями российских нефтяных компаний, в ходе которой было принято решение не продлевать соглашение ОПЕК +, считающееся несправедливым по отношению к России и российским компаниям. По итогу совещания российские нефтяные компании были предупреждены и подготовлены к изменению ситуации на рынке.​

Россия предложила продлить соглашение ОПЕК + на следующий квартал, ожидая анализа последствий распространения нового коронавируса, но другие участники сделки поспешили потребовать от неё сокращения добычи, что ускорило решение о выходе из соглашения со стороны России.

Россия извлекла уроки из кризиса 2014 года, обеспечив резервирование средств во всех бюджетах для защиты их от шоков и колебаний цен на нефть.

Сегодняшняя ситуация для России не похожа на кризис 2014 года, поэтому, даже если она пострадает от нынешнего снижения цен, самый большой вред будет нанесён не ей, а арабским странам Персидского залива и даже зависящим от добычи сланцевой нефти Соединённым Штатам Америки, ​ многие из добывающих компаний которых объявят себя банкротами из-за несоответствия низких цен и высоких производственных затрат. Россия делает ставку на этот аспект, так как за ним последуют коррекция цен и их последующий рост, поскольку некоторые сланцевые нефтяные компании к тому времени уже выйдут из зоны конкуренции.

Многие из этих компаний не потерпят снижения большего чем 40-45 долларов за баррель.

Тем временем Китай объявил о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в индустриальном регионе Иоганна, чем подал сигнал его промышленным секторам о возобновлении цикла производства, что, в свою очередь, увеличит спрос на нефть в целом и российскую нефть − в частности.

Что же касается снижения курса рубля в местной валюте в России и повышения курса евро до более чем 80 рублей, то это увеличивает доходы российской казны и корректирует разницу в дефиците, созданную низкими ценами на нефть. ​ При этом Центробанк России не должен допускать рост евро свыше 100 рублей, который способен оказать влияние на потенциал российской рабочей силы.

«Пережили голод, переживём и изобилие»​