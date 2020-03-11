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Меркель не считает, что из-за коронавируса следует закрывать границу ФРГ

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Меркель не считает, что из-за коронавируса следует закрывать границу ФРГ
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Felix Zahn/photothek.net via www
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 11 марта, в рамках пресс-конференции в Берлине выступила против закрытия границ из-за коронавируса. Политик считает, что это не является целесообразным шагом.
 
Меркель подчеркнула, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы. По мнению канцлера, приемлемой мерой власти ФРГ считают домашний карантин, поскольку он ограничил бы распространение коронавирусной инфекции по стране.
 
Ранее сегодня стало известно о гибели в Германии трех человек от последствий коронавируса. Накануне сообщалось о 1 139 подтвержденных случаях заболевания на территории страны.
ЕТ

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