В Польше из-за коронавируса закрывают школы и вузы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все школы и вузы страны будут закрыты со следующей недели на четырнадцать дней. Такие меры были приняты в связи с распространением коронавируса.

К настоящему моменту на территории Польши официально подтверждены 25 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Моравецкий в среду, 11 марта, в рамках пресс-конференции в Варшаве подчеркнул, что все образовательные учреждения страны будут закрыты на две недели с грядущего понедельника, 16 марта. Уточняется, что некоторые школы планируется закрыть уже завтра.