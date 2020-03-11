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В Польше из-за коронавируса закрывают школы и вузы

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Польше из-за коронавируса закрывают школы и вузы
школьный класс, pixabay.com
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все школы и вузы страны будут закрыты со следующей недели на четырнадцать дней. Такие меры были приняты в связи с распространением коронавируса.
 
К настоящему моменту на территории Польши официально подтверждены 25 случаев заражения коронавирусом нового типа.
 
Моравецкий в среду, 11 марта, в рамках пресс-конференции в Варшаве подчеркнул, что все образовательные учреждения страны будут закрыты на две недели с грядущего понедельника, 16 марта. Уточняется, что некоторые школы планируется закрыть уже завтра.
ЕТ

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