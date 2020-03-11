Еще два сотрудника парижского "Диснейленда" заразились коронавирусом нового типа. Ранее стало известно о том, что данную инфекцию подхватил один из работников популярного парка развлечений.

Коронавирусом сначала заболел сотрудник ночной бригады технического обслуживания. Пока не сообщается, кем работали в парке двое других зараженных. Данных об их состоянии в СМИ также к настоящему моменту не поступало.