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Еще два сотрудника парижского «Диснейленда» заразились коронавирусом

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Еще два сотрудника парижского «Диснейленда» заразились коронавирусом
"Диснейленд" в Париже, pixabay.com
Еще два сотрудника парижского "Диснейленда" заразились коронавирусом нового типа. Ранее стало известно о том, что данную инфекцию подхватил один из работников популярного парка развлечений.
 
Коронавирусом сначала заболел сотрудник ночной бригады технического обслуживания. Пока не сообщается, кем работали в парке двое других зараженных. Данных об их состоянии в СМИ также к настоящему моменту не поступало.
 
Напомним, согласно последней информации, новый тип коронавируса во Франции подхватили 1784 человек, 33 заразившихся скончались.
ЕТ

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