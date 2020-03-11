Количество зараженных коронавирусом в Австрии достигло 202 человек

Накануне утром ведомство сообщало о 157 заболевших, во второй половине дня данный показатель увеличился до 182. Подчеркивается, что Минздрав Австрии дважды в день обновляет информацию о текущей ситуации с коронавирусом в стране – в 8.00 и 15.00 по местному времени (10.00 и 17.00 по Москве).

К настоящему моменту на австрийской территории провели 5362 теста на коронавирус , 202 из которых оказались положительными. Сообщается о четырех выздоровевших.