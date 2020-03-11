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Количество зараженных коронавирусом в Австрии достигло 202 человек

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных коронавирусом в Австрии достигло 202 человек
коронавирус в Австрии, Matthias Balk/dpa
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Австрии достигло 202. Соответствующую информацию утром в среду, 11 марта, предоставило министерство здравоохранения республики.
 
Накануне утром ведомство сообщало о 157 заболевших, во второй половине дня данный показатель увеличился до 182. Подчеркивается, что Минздрав Австрии дважды в день обновляет информацию о текущей ситуации с коронавирусом в стране – в 8.00 и 15.00 по местному времени (10.00 и 17.00 по Москве).
 
К настоящему моменту на австрийской территории провели 5362 теста на коронавирус, 202 из которых оказались положительными. Сообщается о четырех выздоровевших.
ЕТ

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