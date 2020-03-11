Аргументы Недели → В мире 13+
Ряду предприятий в Ухане позволили возобновить работу
11 марта 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → В мире 13+
11 марта 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Юля Инамора
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Владимир Зыков
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Политика
Если окунуться в старину, то можно отметить, что русско-турецкие отношения всегда были полны сложностей и конфликтов. Глобальное противостояние между Россией и Турцией началось ещё во времена Османской империи и её расширения. А само расширение Империи Османов случилось на рубеже XV-XVI веков. В 1453 году был захвачен и разрушен Константинополь, столица Восточной Римской империи.
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