Ряду предприятий в Ухане позволили возобновить работу

В китайском городе Ухане позволили возобновить свою работу ряду предприятий. Соответствующая информация содержится в распространенном в среду, 11 марта, заявлении правительства провинции Хубэй.

Соответствующее решение было принято на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации. Подчеркивается, что в первую очередь работу возобновят предприятия, имеющие наибольшую важность для развития национальной экономики и улучшения благосостояния народа, в частности, компании-производители медицинского оборудования, лекарственных препаратов, защитных и дезинфицирующих средств.