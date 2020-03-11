Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Ряду предприятий в Ухане позволили возобновить работу

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ряду предприятий в Ухане позволили возобновить работу
вспышка коронавируса в Китае, Xue Yuge/XinHua
В китайском городе Ухане позволили возобновить свою работу ряду предприятий. Соответствующая информация содержится в распространенном в среду, 11 марта, заявлении правительства провинции Хубэй.
 
Соответствующее решение было принято на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации. Подчеркивается, что в первую очередь работу возобновят предприятия, имеющие наибольшую важность для развития национальной экономики и улучшения благосостояния народа, в частности, компании-производители медицинского оборудования, лекарственных препаратов, защитных и дезинфицирующих средств.
Полноценно работу могут восстановить также предприятия, задействованные в обеспечении отопления, водо- и электроснабжения.
 
В рабочий режим могут включаться компании, занимающиеся производством, переработкой и поставками овощей и фруктов, масел, яиц, мяса, зерновых, продуктов водного промысла. Кроме того, работать позволено магазинам и супермаркетам, которые торгуют оптом.
ЕТ

Политика

Российско-турецкие отношения. Будущее в тумане

Российско-турецкие отношения. Будущее в тумане

Если окунуться в старину, то можно отметить, что русско-турецкие отношения всегда были полны сложностей и конфликтов. Глобальное противостояние между Россией и Турцией началось ещё во времена Османской империи и её расширения. А само расширение Империи Османов случилось на рубеже XV-XVI веков. В 1453 году был захвачен и разрушен Константинополь, столица Восточной Римской империи.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью