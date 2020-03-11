Американский комик Деннис Миллер стал ведущим нового интервью-проекта на RT America

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11 марта 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

комик Деннис Миллер, Faye Sadou/AdMedia

Известный американский актер, комик, пятикратный обладатель престижной премии "Эмми" Деннис Миллер станет ведущим нового интервью-проекта RT America, получившего название "Деннис Миллер + 1".

Деннис Миллер подчеркнул, что идет по пути живой легенды телевидения Ларри Кинга, с которым он ранее сотрудничал. Подчеркивается, что новые эпизоды программы будут выходить дважды в неделю – по понедельникам и средам.

Глава RT America Михаил Солодовников подчеркнул, что новый проект с Миллером особенно понравится "интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора".