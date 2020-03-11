В посольстве рассказали россиянам, как ездить по Италии в условиях распространения коронавируса

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11 марта 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Венеция, pixabay.com

Сотрудники посольства России в Италии рассказали, как россиянам следует передвигаться по территории страны во время эпидемии коронавируса с учетом мер, которые были приняты итальянским правительством.

В посольстве подчеркнули, что всем, кто планирует ездить по Италии, следует заполнить особую форму и обосновать в ней причину передвижения. Россияне, которые намерены вернуться на родину, должны написать в качестве причины поездки "возвращение к месту проживания".

Уточняется, однако, что в вылете будет отказано тем, кто имеет вид на жительство в Италии или гражданство данной страны.

Италии выявлено более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, скончался 631 пациент, 1004 человека выздоровели.