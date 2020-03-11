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В посольстве рассказали россиянам, как ездить по Италии в условиях распространения коронавируса

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В посольстве рассказали россиянам, как ездить по Италии в условиях распространения коронавируса
Венеция, pixabay.com
Сотрудники посольства России в Италии рассказали, как россиянам следует передвигаться по территории страны во время эпидемии коронавируса с учетом мер, которые были приняты итальянским правительством.
 
В посольстве подчеркнули, что всем, кто планирует ездить по Италии, следует заполнить особую форму и обосновать в ней причину передвижения. Россияне, которые намерены вернуться на родину, должны написать в качестве причины поездки "возвращение к месту проживания".
 
Уточняется, однако, что в вылете будет отказано тем, кто имеет вид на жительство в Италии или гражданство данной страны.
 
В Италии выявлено более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, скончался 631 пациент, 1004 человека выздоровели.

 

 
ЕТ

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