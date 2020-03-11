Самолет потерпел крушение в Австралии, есть жертвы

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11 марта 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

двигатель самолета, pixabay.com

Утром в среду, 11 марта, стало известно, что в австралийском штате Квинсленд потерпел крушение легкомоторный самолет. Согласно последней информации осведомленных источников, погибли пять человек.

Обломки летательного аппарата нашли на пляже полуострова Кейп-Йорк. На месте крушения были обнаружены тела пятерых погибших.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины катастрофы. Подчеркивается, что происшествие могло случиться из-за неблагоприятных погодных условий – во время падения самолета в регионе шли дожди и был сильный ветер.