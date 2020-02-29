Пилот разбившегося под Астраханью частного вертолета погиб

Спасателям удалось найти место крушения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сегодня сообщили, что пилот летательного аппарата погиб.
В ведомстве добавили, что сейчас на месте происшествия работают все службы. "Место труднодоступное", – уточнили сотрудники МЧС. Известно, что скоро туда прибудут представители администрации Наримановского района.
Напомним, накануне вечером стало известно о падении частного вертолета Robinson в районе села Линейное. Поступала информация о том, что пилотом вертолета мог быть учредитель компании "Аэросоюз-Волгоград" Виктор Климочкин.