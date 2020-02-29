Все новости >>

//Происшествия 13+

Пилот разбившегося под Астраханью частного вертолета погиб

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пилот разбившегося под Астраханью частного вертолета погиб
кабина пилота вертолета, pixabay.com

Спасателям удалось найти место крушения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сегодня сообщили, что пилот летательного аппарата погиб.

В ведомстве добавили, что сейчас на месте происшествия работают все службы. "Место труднодоступное", – уточнили сотрудники МЧС. Известно, что скоро туда прибудут представители администрации Наримановского района.

Напомним, накануне вечером стало известно о падении частного вертолета Robinson в районе села Линейное. Поступала информация о том, что пилотом вертолета мог быть учредитель компании "Аэросоюз-Волгоград" Виктор Климочкин.

ЕТ

//картина дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: "Армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать…

Специалист по медицине, врач высшей категории Надежда Чернышова пояснила, как могли отравиться и погибнуть молодые люди в одном из банных клубов Москвы. Сухой лед - это твердый углекислый газ.

Специалист по медицине, врач высшей категории Надежда Чернышова пояснила, как могли отравиться и погибнуть молодые люди…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медцинские маски, чтобы защититься от вирусов. Все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Московская полиция задержала организованную преступную группу во главе с бывшим актером, который ранее снимался в эпизодических ролях в популярных и даже культовых…

//новости ан

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…