Вертолет потерпел крушение под Астраханью

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28 февраля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вертолет, pixabay.com

Вечером в пятницу, 28 февраля, стало известно о крушении вертолета в Наримановском районе Астраханской области. Согласно последним данным, на место происшествия уже выехали спасатели.

Информацию о крушении вертолета под Астраханью предоставили сегодня сотрудники пресс-службы регионального главка МЧС.

Подчеркивается, что воздушное судно упало в районе села Линейное. На место крушения выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Астрахани, а также ГИБДД.