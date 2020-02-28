Вертолет потерпел крушение под Астраханью

Вечером в пятницу, 28 февраля, стало известно о крушении вертолета в Наримановском районе Астраханской области. Согласно последним данным, на место происшествия уже выехали спасатели.
Информацию о крушении вертолета под Астраханью предоставили сегодня сотрудники пресс-службы регионального главка МЧС.
Подчеркивается, что воздушное судно упало в районе села Линейное. На место крушения выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Астрахани, а также ГИБДД.