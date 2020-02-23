В Индии во время тренировочного полета потерпел крушение самолет МиГ-29К

Сообщается: самолёт МиГ-29К потерпел крушение в индийском Гоа во время тренировочного полета. Об этом рассказал представитель ВМС Индии.
Трагедия произошла сегодня утро. Пилот лайнера благополучно катапультировался.
В дальнейшем будет проведено расследование инцидента.
Предыдущая авария данного самолета произошла в ноябре 2019 года после взлета из аэропорта Гоа из-за попадания птицы в двигатель.
Ранее компания Samsung Electronics сообщила о заболевании коронавирусом COVID-19 одной из сотрудниц фабрики по производству смартфонов в Куми, на юго-востоке Южной Кореи.