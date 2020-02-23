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В Индии во время тренировочного полета потерпел крушение самолет МиГ-29К

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Индии во время тренировочного полета потерпел крушение самолет МиГ-29К
pixabay.com

Сообщается: самолёт МиГ-29К потерпел крушение в индийском Гоа во время тренировочного полета. Об этом рассказал представитель ВМС Индии.

Трагедия произошла сегодня утро. Пилот лайнера благополучно катапультировался.

В дальнейшем будет проведено расследование инцидента.

Предыдущая авария данного самолета произошла в ноябре 2019 года после взлета из аэропорта Гоа из-за попадания птицы в двигатель.

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