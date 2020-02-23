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У работницы одного из заводов Samsung в Южной Корее выявлен коронавирус, предприятие решили временно закрыть

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

У работницы одного из заводов Samsung в Южной Корее выявлен коронавирус, предприятие решили временно закрыть
Xiao Yijiu,globallookpress.com

Компания Samsung Electronics сообщила о заболевании коронавирусом COVID-19 одной из сотрудниц фабрики по производству смартфонов в Куми, на юго-востоке Южной Кореи.  О том, что из-за коронавируса в Республике Корея пришлось закрыть предприятие, стало известно в субботу, 22 февраля.

Завод, на котором производят новейшие модели смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, закрыт из-за угрозы вспышки коронавируса до понедельника, 24 февраля.

На предприятии доступ к рабочему месту, где трудился инфицированный работник, запрещен до утра 25 февраля.
В сообщении компании Samsung говорится, что все сотрудники, которые контактировали с заразившимся коронавирусом работником, сдали тесты на коронавирус, прошли обследование, изолированы на карантин.

Город Куми расположен недалеко от Тэгу, центра крупнейшей в Южной Корее вспышки коронавируса.
Южная Корея - третья по масштабам распространения заражения коронавирусом очагом эпидемии после КНП и Японии.
По данным южнокорейских медиков на субботу, 22 февраля, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 433 человек увеличилось более чем в два раза.

Коронавирус COVID-19 начал распространяться в Италии.

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