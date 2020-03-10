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В Норвегии министра обороны отправили на карантин из-за коронавируса

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Норвегии министра обороны отправили на карантин из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что глава Министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен помещен под карантин из-за подозрения на коронавирус. Врачи предполагают, что министр мог заразиться опасной инфекцией.

«Министр обороны отменяет посещения и встречи в ближайшее время, поскольку он может быть носителем коронавируса», - сообщили норвежские СМИ со ссылкой на самого Бакке-Йенсена.

При этом подчеркивается, что окончательный диагноз министру еще не поставили. Если подозрения врачей подтвердятся, в министерстве будет реализован комплекс мер, направленных на предотвращение заражения и профилактику коронавирусной инфекции.

АБ

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