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Выложен предполагаемый сценарий начала войны НАТО с Россией из-за Калининграда

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложен предполагаемый сценарий начала войны НАТО с Россией из-за Калининграда
Учения НАТО в Эстонии, Sergei Stepanov / globallookpress.com

Опубликован гипотетический сценарий начала вооруженного конфликта Североатлантического альянса с Российской Федерацией из-за Калининградской области. Соответствующий материал появился в блогосфере.

Автор канала «Залипательное чтиво» в «Яндекс. Дзен» пишет, что российский эксклав является «лакомым куском» для входящих в НАТО прибалтийских республик. Захват региона должен пройти быстро из-за преимущества альянса в данном районе. Затем авиация НАТО примется наносить точечные удары по остальной части РФ, прогнозируется в процитированном посте.

Блогер предсказывает, что Москва усилиями Балтийского флота отобьет Калининград и за несколько дней возьмет под контроль территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Как будут развиваться события дальше, в материале не говорится.

Ранее сообщалось, что эксперт Александр Собянин назвал возможных противников РФ в случае начала Третьей мировой войны.

 

ДЦ

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