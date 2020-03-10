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Через 68 часов после обрушения отеля в Китае под завалами нашли выжившего мужчину

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Через 68 часов после обрушения отеля в Китае под завалами нашли выжившего мужчину
обрушившийся отель в Китае, Lin Shanchuan/Keystone Press Agency
Через 68 часов после обрушения отеля в китайской провинции Фуцзянь спасатели нашли под завалами живого мужчину. Здание гостиницы Xinjia Express обрушилось вечером в минувшую субботу, 7 марта.
 
В отеле в изоляции находились жители районов, в которых были зафиксированы вспышки коронавируса. В гостинице было 80 номеров. После обрушения под завалами оказался 71 человек. 9 постояльцев смогли выбраться самостоятельно. Впоследствии спасатели вытащили из-под обломков 62 человека, 20 из которых погибли.
 
Во время разбора завалов детектор зафиксировал наличие признаков жизни под камнями и другими материалами. Позже спасатели услышали крики о помощи, установили местонахождение человека и через полтора часа вызволили его. Данных о состоянии выжившего нет.
 
Поисковая операция продолжается.
ЕТ

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