//В мире 13+
Через 68 часов после обрушения отеля в Китае под завалами нашли выжившего мужчину
10 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
10 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Юля Инамора
Елена Середа
Владимир Зыков
Илья Голубев
Во вторник, 10 марта, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву. Об этом заявил…
В мире
Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…
Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся…
В начале недели турецкие СМИ вынесли в свои заголовки слова Владимира…
Актриса и благотворительница Чулпан Хаматова представила публике…
Все великие открытия так или иначе были связаны с водным транспортом…
20 февраля с подачи ООН мир отмечал поразительный праздник – Всемирный…
После выхода материала «Науку сделать пылью» («АН» №6 от 19.02.2020)…
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность…
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Российские боевые корабли сопровождают из Индийского океана до Средиземного моря судно «Газпрома», которое будет достраивать «Северный поток — 2»
Стало известно, когда состоится телепремьера песни группы Little Big, которая в этом году представит Россию на "Евровидении-2020". Согласно последним…
Руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин сообщил, что мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете…
Появилось видео, как бойцы сирийского сопротивления настраиваются перед боем. Короткий репортаж снял военкор Фарук Шами.
Госдума приняла во втором чтении поправки в основной закон нашей страны. Ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок – в том числе депутатами и сенаторами…
Общество
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, после заседания по кризисному управлению заявил, что в Латвии у больных коронавирусом нет тяжелых симптомов.
Люди стали больше пить, принимать наркотики, а также заканчивать жизнь самоубийством. В год от перечисленных проблем погибает более 150 тысяч американцев. В основном…
Врачи сообщили, что «лондонский пациент» смог вторым в мире полностью избавиться от ВИЧ. По словам медиков, ремиссия длится уже 30 месяцев. Первым стал «берлинский…
«Аргументы недели» выясняли, кто ещё из наших артистов, звёзд и селебрити начал всерьёз применять меры предосторожности по борьбе с коронавирусом или даже решил…
Работа разведчиков сирийской оппозиции попала в объектив камеры репортера Фарука Шами. Он сейчас находится в Идлиб. Эта провинция попала на первые полосы всех мировых…
Вооруженное противостояние между Украиной и ДНР и ЛНР обречено на продолжение. Соответствующую точку зрения на страницах СМИ высказал политический эксперт, гражданин…
Российский президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла проводить досрочные выборы в Государственную Думу. Об этом глава государства заявил во вторник, 10 марта.
Президент России заявил, что придёт время, когда президентская власть в России не будет связана с каким-то одним конкретным человеком.
Греческие пограничники начали копать траншеи. Таким образом они пытаются остановить поток беженцев из Турции.
Глава Совфеда рассказала о проводимой работе по подготовке VII форума регионов России и Беларуси, который в этом году будет посвящён наследию Великой Победы.
Жаркое из блогов
Есть два вида лени: лень тела и лень ума. Относятся к лентяям этих двух типов по-разному. Тех, кто ленится работать руками, считают в обществе лентяями, а тех, кто…
Выложены видео, на которых запечатлено применение бойцами самопровозглашенной ДНР противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) в зоне конфликта в Донбассе. Данные ролики…
Общество
Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…
Депутат Александр Карелин считает, что «было бы честно провести новые выборы под новые возможности, потому что изменения в Конституцию дают большие полномочия».
Жаркое из блогов
События на биржах и рынках сейчас, конечно, носят чисто психологический характер. В реальном физическом мире до 1 апреля действуют все ранее заключенные соглашения…
Сотрудник МВД сообщал жителю одного из районов республики о сроках и местах предстоящих проверок соблюдения миграционного законодательства иностранцами.
Итальянский агент Марко Трабукки заявил, что матчи предстоящего Евро-2020 можно провести в России. На такую идею его натолкнул коронавирус, расходящийся по европейским…
Общество
Лето – это череда фестивалей, которые собирают десятки тысяч людей. Но если и с наступлением тепла не утихнет эпидемия, потребуются коррективы.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция воздержится от голосования во втором чтении, поскольку их предложения не были учтены.
Несколько часов назад украинский журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook о боях в Песках и под Авдеевкой. Согласно утверждению Бутусова, столкновение…
Скандальный сюжет Павла Зарубина вызвал возмущение у жителей Турции. В социальных сетях видео вызвало шквал эмоций. Об этом рассказал репортер из Идлиб Фарук Шами.
На 86-й минуте матча «Ростов» - ЦСКА (3:2) армеец Федор Чалов мог сравнять счет, но не забил пенальти. Событие комментирует для еженедельника «Аргументы недели» бывший…
У российского велогонщика Дмитрия Страхова диагностировали коронавирус. Сейчас спортсмен находится в одной из больниц Абу-Даби с подтвержденным диагнозом.
«Аргументы Недели» продолжают знакомить читателей с Героями нашей страны в рамках проекта «Говорят Герои. Диалог поколений». Сегодня Вячеслав Бочаров первый заместитель…
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Сообщается: семья из России с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком. Инцидент произошел на участке трассы рядом с населенным…
«Через грязные банкноты можно заразиться коронавирусом, пользуйтесь бесконтактной оплатой», - такой призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала…
Проявление неуважения со стороны российских СМИ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу так охарактеризовал телевизионные сюжеты и публикации в прокремлевских масс-медиа…
Общество
Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник, 10 марта, предложила снять ограничения на число президентских сроков и позволить действующему главе государства вновь…
Российская Федерация и Сирия готовы дать жесткий отпор президенту Турции Реджепу Эрдогану. С соответствующим заявлением выступил в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший…
Через 68 часов после обрушения отеля в китайской провинции Фуцзянь спасатели нашли под завалами живого мужчину. Здание гостиницы Xinjia Express обрушилось вечером…
Не секрет, что женщины ждут на 8 марта подарков и приятных сюрпризов. Юлия Ковальчук показала в Instagram самый лучший презент, который она получила в этот праздничный…
Чего только в Африке не происходило за всю историю человечества. Лихорадки, малярии, эпидемии чумы и прочие тяжёлые заболевания. Возьмём хотя бы недавнюю Эболу, нещадно…
В Испании ситуация с распространением эпидемии по-прежнему не улучшается. Дело дошло до того, что даже Сальвадор уже ограничил въезд на свои территории из этого…
Вспышку коронавируса COVID-2019 спровоцировали в мире Соединенные Штаты. Соответствующую версию в разговоре с журналистами озвучил Александр Собянин, представитель Фонда…
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В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…
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Общество
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Зима в этом году в России выдалась необычайно теплой, что заставило многих из нас вспомнить о возможном глобальном потеплении и о неразрывно связанных с этим явлением…
Соединенные Штаты своими действиями провоцируют новый глобальный конфликт. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Собянин, представитель Фонда культурного…
Общество
В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…
Телеведущая Маша Малиновская во вторник сообщила своим поклонникам хорошую новость. Согласно последней информации, мама 39-летней знаменитости Марина Владимировна недавно…
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В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…
Утром 9 марта стало известно, что Россия отвергла новое соглашение ОПЕК+. Бумаги российских компаний обвалились в первые часы торгов на Лондонской бирже на 26%. Акции…
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет…
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…