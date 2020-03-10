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Эксперт озвучил цель «операции США» по заражению населения Земли коронавирусом

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Эксперт озвучил цель «операции США» по заражению населения Земли коронавирусом
Китайские рабочие, Zhang Yuwei / globallookpress.com

Вспышку смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019 спровоцировали в мире Соединенные Штаты. Соответствующую версию в разговоре с журналистами озвучил Александр Собянин, представитель Фонда культурного развития народов «Кочевник».

Согласно утверждению эксперта, распространение болезни стало результатом «стратегической операции США». Как полагает Собянин, цель данной операции – ослабление геополитических конкурентов Вашингтона междоусобным конфликтом. Из слов собеседника издания «Правда.Ру» следует, что война, по замыслу американцев, должна вспыхнуть из-за эпидемии COVID-2019.

Ранее во вторник сообщалось, что Александр Собянин назвал противников России в Третьей мировой.

 

ДЦ

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