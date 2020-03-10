СМИ: модельер Джорджо Армани пожертвовал 1,4 млн долларов больницам Италии

Всемирно известный итальянский модельер и бизнесмен Джорджо Армани пожертвовал больницам Италии 1,4 миллиона долларов. Согласно последней информации, средства выделены на борьбу с коронавирусом.

Журналисты, ссылаясь на источник, утверждают, что Армани перевел деньги сразу трем медучреждениям в Милане, национальному институту инфекционных заболеваний им. Лаззаро Спалланцани в Риме, а также Агентству гражданской защиты.