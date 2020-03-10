Все новости >>

//В мире 13+

СМИ: модельер Джорджо Армани пожертвовал 1,4 млн долларов больницам Италии

, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

СМИ: модельер Джорджо Армани пожертвовал 1,4 млн долларов больницам Италии
Джорджо Армани, Gian Mattia D'Alberto - Lapresse/Keystone Press Agency
Всемирно известный итальянский модельер и бизнесмен Джорджо Армани пожертвовал больницам Италии 1,4 миллиона долларов. Согласно последней информации, средства выделены на борьбу с коронавирусом.
 
Журналисты, ссылаясь на источник, утверждают, что Армани перевел деньги сразу трем медучреждениям в Милане, национальному институту инфекционных заболеваний им. Лаззаро Спалланцани в Риме, а также Агентству гражданской защиты.
 
Напомним, в настоящий момент Италия является наиболее пострадавшей страной в Европе из-за вспышки коронавируса – болезнь унесла жизни 463 человек.
ЕТ

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

//новости ан

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

//новости ан

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…