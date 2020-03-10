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В Госдуме предсказали будущее непризнанных ДНР и ЛНР до вмешательства России

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме предсказали будущее непризнанных ДНР и ЛНР до вмешательства России
Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Госдуме РФ спрогнозировали, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса. По данному вопросу высказался Константин Затулин, представитель парламентского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.

По словам депутата, процитированного «ПолитНавигатором», на Украине нет людей, способных урегулировать вооруженный конфликт на востоке страны, поэтому «ничего, кроме как заморозки, не произойдет». Затулин предсказал, что Донбасс станет вторым Приднестровьем. Такая ситуация будет сохраняться до сих пор, пока Россия не вмешается в нее и не признает независимость ДНР и ЛНР, отметил парламентарий.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Сергей Марков, отечественный политический эксперт, объяснил «хамские» высказывания украинского лидера Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина.

 

ДЦ

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