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Макрон призвал страны Европы к единству для борьбы с коронавирусом нового типа

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Макрон призвал страны Европы к единству для борьбы с коронавирусом нового типа
президент Франции Эммануэль Макрон, Sven Hoppe/dpa

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал к единству для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса нового типа в Европе. Заболевание сейчас стремительно распространяется по разным странам.

Макрон призвал европейских партнеров сделать все необходимые шаги для координации мер в сфере здравоохранения и научных исследований, а также экономических мер реагирования. "Давайте действовать вместе уже сейчас", – призвал президент Франции.

Напомним, накануне стало известно, что всю Италию закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.

ЕТ

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