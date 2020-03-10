Макрон призвал страны Европы к единству для борьбы с коронавирусом нового типа

//В мире 13+

10 марта 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент Франции Эммануэль Макрон, Sven Hoppe/dpa

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал к единству для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса нового типа в Европе. Заболевание сейчас стремительно распространяется по разным странам.

Макрон призвал европейских партнеров сделать все необходимые шаги для координации мер в сфере здравоохранения и научных исследований, а также экономических мер реагирования. "Давайте действовать вместе уже сейчас", – призвал президент Франции.

Напомним, накануне стало известно, что всю Италию закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.