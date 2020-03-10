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ВВС США перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

ВВС США перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу
флаг США, pixabay.com

Во вторник, 10 марта, стало известно, что ВВС Соединенных Штатов Америки перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, которая расположена на Азорских островах в Европе.

СМИ сообщают, что идет о двух бомбардировщиках, однако данная информация официально в Пентагоне подтверждена не была. Уточняется, что целью присутствия американской военной техники на территории Европы являются совместные учения, передает kp.ru.

В сообщении Европейского командования вооруженных сил США говорится, что самолеты будут выполнять задания с различных военных объектов. Кроме того, военных из Европы будут обучать работе с американскими бомбардировщиками.

ЕТ

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В мире

ВВС США перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

ВВС США перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

Во вторник, 10 марта, стало известно, что ВВС Соединенных Штатов Америки перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, которая расположена на Азорских островах в Европе.

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