ВВС США перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

Во вторник, 10 марта, стало известно, что ВВС Соединенных Штатов Америки перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, которая расположена на Азорских островах в Европе.
СМИ сообщают, что идет о двух бомбардировщиках, однако данная информация официально в Пентагоне подтверждена не была. Уточняется, что целью присутствия американской военной техники на территории Европы являются совместные учения, передает kp.ru.
В сообщении Европейского командования вооруженных сил США говорится, что самолеты будут выполнять задания с различных военных объектов. Кроме того, военных из Европы будут обучать работе с американскими бомбардировщиками.