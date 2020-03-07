Депутат Госдумы оценил призыв украинского эксперта

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7 марта 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил высказывание украинского военного эксперта Михаила Самуся о том, что ВМС Украины можно усилить лишь при помощи списанных американских военных кораблей.

Ранее Самусь заявил, что даже небольшое количество "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием, переданных украинской стороне, способны изменить "баланс в Черном море".

Руслан Бальбек отметил, что США никому не отдают современную боевую технику и "не занимаются ракетной благотворительностью". По словам депутата, ракетные фрегаты образца 50—60-х годов, которые могут быть предоставлены Украине, не окажут никакого влияния на изменение обстановки в Черноморском регионе.