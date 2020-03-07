Киевский эксперт видит

Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь видит "панацею" для ВМС Украины в списанных военных кораблях из США.

Самусь полагает, что только Соединенные Штаты способны помочь украинской стороне в усилении на морском направлении. Эксперт отметил, что баланс в Черном море может изменить даже небольшое количество "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием, но только в том случае, если США "быстро передадут" их Украине.