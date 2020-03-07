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Киевский эксперт видит "панацею" для Украины в списанных кораблях из США

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Киевский эксперт видит
морской бинокль, pixabay.com
Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь видит "панацею" для ВМС Украины в списанных военных кораблях из США.
 
Самусь полагает, что только Соединенные Штаты способны помочь украинской стороне в усилении на морском направлении. Эксперт отметил, что баланс в Черном море может изменить даже небольшое количество "секонд-хэнд" кораблей с ракетным оружием, но только в том случае, если США "быстро передадут" их Украине.
 
Специалист отметил, что проработка данного вопроса новым главой Минобороны Украины Андреем Тараном станет "суперуспехом".
ЕТ

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