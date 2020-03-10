Зафиксированы еще три смерти от коронавируса в штате Вашингтон

Сообщается: еще три смерти от коронавируса зафиксированы в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье США. Об этом рассказало «РИА – Новости» со ссылкой на управление штата по здравоохранению.
Известно, что все случаи отмечены в округе Кинг, в который входит город Сиэтл. В данном округе всего погибли от COVID- 19 20 человек, из них 19 — в одном доме престарелых.
В настоящее время общее число погибших в США от нового типа коронавируса составляет 25 человек, заболели более 600, из них более 160 — в штате Вашингтон.
Ранее глава Министерства культуры Франции Франк Риестер заболел коронавирусом. Врачи диагностировали у 46-летнего чиновника заражение коронавирусной инфекцией.