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Зафиксированы еще три смерти от коронавируса в штате Вашингтон

, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Зафиксированы еще три смерти от коронавируса в штате Вашингтон
pixabay.com

Сообщается: еще три смерти от коронавируса зафиксированы в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье США. Об этом рассказало «РИА – Новости»  со ссылкой на управление штата по здравоохранению.

Известно, что все случаи отмечены в округе Кинг, в который входит город Сиэтл. В данном округе всего погибли от COVID- 19 20 человек, из них 19 — в одном доме престарелых.

В настоящее время общее число погибших в США от нового типа коронавируса составляет 25 человек, заболели более 600, из них более 160 — в штате Вашингтон.

Ранее глава Министерства культуры Франции Франк Риестер заболел коронавирусом. Врачи диагностировали у 46-летнего чиновника заражение коронавирусной инфекцией.

ЕЧ

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